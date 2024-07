Gleich zweimal gerät ein 56-Jähriger betrunken in eine Polizeikontrolle - und das am selben Vormittag. Von seinem Führerschein musste er sich schon nach dem ersten Mal trennen.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Betrunken wird ein Linienbusfahrer von der Polizei erwischt, muss seinen Führerschein abgeben - und gerät kurz darauf mit seinem Auto in die nächste Kontrolle. Das erste Mal hatten die Beamten den 56-Jährigen am Hauptbahnhof in Kaiserslautern kontrolliert, wie die Polizei mitteilte. Dort war er demnach morgens mit seinem Bus unterwegs - ohne Passagiere, dafür aber mit über 1,8 Promille, wie ein Atemtest zeigte.Weniger als zwei Stunden, nachdem der Mann seinen Führerschein auf der Polizeidienststelle lassen musste, wurde er laut Mitteilung im Auto «nicht weniger betrunken» erneut erwischt. Verantworten müsse er sich jetzt wegen des Vorwurfs der Trunkenheit im Verkehr und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.