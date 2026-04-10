Südwest Polizei ermittelt nach Waldbrand bei St. Ingbert

Blaulicht
Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolbild)

Nach dem Feuer in einem Wald bei St. Ingbert prüft die Polizei, ob ein Mensch den Brand absichtlich gelegt hat. Hinweise aus der Bevölkerung sind gefragt.

St. Ingbert (dpa/lrs) - Nach dem Waldbrand im saarländischen St. Ingbert ermittelt die Polizei wegen möglicher Brandstiftung. «Nach derzeitigem Ermittlungsstand kommt eine vorsätzliche Brandlegung in Betracht», teilte die Polizei mit. Am Mittwochmittag hatte im Stadtteil Hassel im Bereich Fröschenpfuhl Unterholz, Waldboden und Gestrüpp auf einer Fläche von rund 5.000 Quadratmetern gebrannt.

Die Fläche stand zunächst komplett in Flammen, hieß es. Durch aufkommenden Wind drohte sich das Feuer auszuweiten, die Kräfte löschten von beiden Seiten. Die Nachlöscharbeiten zogen sich demnach bis in die Abendstunden hinein.

«Nach den bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass das Feuer durch eine vorsätzliche Inbrandsetzung eines Gegenstands durch Menschenhand verursacht wurde», hieß es von der Polizei. Weitere Details könnten demnach aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht veröffentlicht werden. Die Polizei bittet um Hinweise.

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