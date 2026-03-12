In einem Industriepark im Hunsrück ist aus einer Pipeline Diesel ausgetreten. Die Polizei schließt auch eine Straftat nicht aus. Ob Umweltschäden entstanden sind, ist noch unklar.

Wiebelsheim (dpa/lrs) - Im Industriepark in Wiebelsheim ( Rhein-Hunsrück-Kreis) ist eine unterirdische Dieselpipeline beschädigt worden. Dabei lief Treibstoff aus, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr beseitige den ausgelaufenen Gefahrenstoff in einem Großeinsatz.

Ob es zu Umweltschäden kam, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Auch zur Ursache für den Vorfall gab es zunächst keine Informationen. Laut Polizei wird in alle Richtungen ermittelt. Auch eine Straftat könne bisher nicht ausgeschlossen werden.

Nach Angaben der Verwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises lief der Kraftstoff bis zur Schließung der Leckage vor allem über einen nahegelegenen Bach ab. Im Zuge des Vorfalls kam es demnach zu Geruchsbelästigungen. Eine akute Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, hieß es.