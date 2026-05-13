Eine Frau wurde nach einem Treffen über eine Dating-Plattform Opfer eines Übergriffs. Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Zeugin und zwei Hundebesitzern.

Idar-Oberstein (dpa/lrs) - Nach einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff auf eine 30 Jahre alte Frau in einem Waldstück in Idar-Oberstein sucht die Polizei nach Zeugen. Die Frau hatte den bislang unbekannten Mann über eine Dating-Plattform kennengelernt und sich am Sonntagnachmittag mit ihm verabredet, teilte die Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es bei dem Treffen in einem Waldstück am Ende der Hohlstraße zu dem Übergriff.

Nach Angaben der Polizei stammt der Mann vermutlich nicht aus der Region. Da man sich auf der Plattform nicht mit Klarnamen anmelden muss, ist die Identität des Mannes unbekannt.

Kurz vor der Tat war eine Frau in dem Bereich gesehen worden, die als wichtige Zeugin infrage kommen könnte. Zudem waren zwei Personen mit einem mittelgroßen Hund dort unterwegs. Der Hund störte den Mann bei seiner Tat. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Zeugen oder dem Mann.