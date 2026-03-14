Landtagswahl Podcast „Rheinland-Pfalz hat die Wahl“: Wie krank ist unser Gesundheitssystem?
Krankenhäuser schließen, Hausärzte finden keine Nachfolger, auf einen Termin beim Facharzt müssen Patientinnen und Patienten teils Monate warten: Mit Sorge blicken viele Menschen in Rheinland-Pfalz auf ihre Gesundheitsversorgung – gerade im ländlichen Raum.
In dieser Folge von „Rheinland-Pfalz hat die Wahl“ sprechen die RHEINPFALZ-Redakteurinnen Kara Ballarin und Simone Schmidt über die Gesundheitspolitik im Land. Was kann die Landesregierung überhaupt steuern? Wie kann sie sicherstellen, dass alle Menschen im Land medizinisch gut versorgt sind, auch im Notfall? Und welche Ziele verfolgen die Parteien, die zur Landtagswahl antreten, bei diesem Thema?
Dies ist die achte und letzte Folge der Sonder-Reihe des RHEINPFALZ-Podcast „Wissen, was läuft“ zur Landtagswahl am 22. März.
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