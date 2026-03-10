Landtagswahl Podcast „Rheinland-Pfalz hat die Wahl“: Wie kaputt ist unsere Infrastruktur?
In dieser Folge von „Rheinland-Pfalz hat die Wahl“ geht es um die Infrastruktur im Land. Kara Ballarin spricht mit Heimat-Redakteur Sebastian Böckmann darüber, wie marode die Straßen und öffentlichen Gebäude im Land sind. Die Diagnose ist – gelinde gesagt – bescheiden. Auch deshalb, weil Rheinland-Pfalz bei der Sanierung langsamer vorankommt als andere Bundesländer.
Der Podcast beleuchtet die Gründe hierfür und analysiert, welche Konzepte die Parteien dagegen haben. Und es geht um die Frage, welche Rolle das Sondervermögen des Bundes spielt.
Dies ist die sechste Folge der achtteiligen Sonder-Reihe des RHEINPFALZ-Podcast „Wissen, was läuft“ zur Landtagswahl am 22. März.
