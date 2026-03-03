Landtagswahl Podcast „Rheinland-Pfalz hat die Wahl“: Lasst uns über Migration sprechen
Willkommen zurück bei „Rheinland-Pfalz hat die Wahl“, der achtteiligen Sonder-Reihe des RHEINPFALZ-Podcast „Wissen, was läuft“. Heute beleuchten wir das Thema Migration, das für die Menschen im Land zu den für sie bedeutendsten zählt.
In der heutigen Folge spricht Politikredakteurin Kara Ballarin erneut mit Landeskorrespondentin Karin Dauscher, die seit einem Vierteljahrhundert für die RHEINPFALZ aus Mainz über Landespolitik berichtet. Sie erklärt, wie viele Geflüchtete aktuell in Rheinland-Pfalz leben, wie sich die Abschiebezahlen entwickeln und wie es um die Integration der Menschen steht – was insgesamt gut und was noch nicht so gut läuft. Und welche Vorstellungen die Parteien zum Thema haben.
Die weiteren Folgen dieser Sonder-Reihe zur Landtagswahl am 22. März erscheinen diese und kommende Woche stets dienstags, donnerstags und samstags.
Zum Podcast
Die Podcast-Folge finden Sie hier und überall dort, wo es Podcasts gibt.