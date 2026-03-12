Landtagswahl Podcast „Rheinland-Pfalz hat die Wahl“: Das Ringen um den Klimaschutz
Flutkatastrophe im Ahrtal, steigende Temperaturen vor allem in der Rheinschiene, Niedrigwasser, leidender Pfälzerwald: Der Klimawandel sorgt für Wetterextreme – und dafür, dass sie zunehmen.
In dieser Folge von „Rheinland-Pfalz hat die Wahl“ dreht sich alles ums Klima. Die RHEINPFALZ-Redakteurinnen Kara Ballarin und Karin Dauscher analysieren, wie gut das Land bei der Energie- und bei der Wärmewende vorankommt. Sie sezieren das umstrittene Landesklimaschutzgesetz und werfen einen Blick darauf, was die Parteien laut ihrer Wahlprogramme zum Schutz des Klimas vorschlagen.
Dies ist die siebte Folge der achtteiligen Sonder-Reihe des RHEINPFALZ-Podcast „Wissen, was läuft“ zur Landtagswahl am 22. März. Der achte und letzte Teil zur Gesundheitsversorgung folgt am Samstag.
