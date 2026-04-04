Südwest Platzverweis stellt die Weichen: FCK schlägt Düsseldorf 3:0

1. FC Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf
Luca Raimund (Fortuna Düsseldorf,l.) und Mika Haas (1. FC Kaiserslautern) kämpfen um den Ball.

Kaiserslautern ist gegen die Fortuna bereits nach 22 Minuten in Überzahl, findet aber lange kein Durchkommen. Dann trifft der Däne Jacob Rasmussen und bricht den Bann.

Kaiserslautern (dpa) - Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat Fortuna Düsseldorf mit 3:0 (0:0) besiegt und die Abstiegssorgen der Gäste damit vergrößert. Eine frühe Rote Karte gegen Düsseldorfs Sima Suso gab der Partie eine entscheidende Richtung.

Vor 47.778 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion waren die Pfälzer von Beginn an die etwas bessere Mannschaft und bereits ab der 22. Minute in Überzahl. Düsseldorfs Suso musste gegen Norman Bassette die Notbremse ziehen, und Schiedsrichter Daniel Schlager zeigte dem Düsseldorfer die Rote Karte. Kaiserslautern war nun die optisch überlegene Mannschaft, fand vor dem Seitenwechsel gegen die noch vielbeinige Fortuna-Abwehr jedoch keine Mittel.

Nach Wiederbeginn ging die Partie weiter überwiegend in die Richtung des Tores der Gäste. Nach 62 Minuten brachte Jacob Rasmussen den FCK mit 1:0 in Führung. Semih Sahin entschied das insgesamt mäßige Spiel dann nach 76 Minuten mit dem zweiten FCK-Tor, dem Daniel Hanslik in der fünften Minute der Nachspielzeit sogar noch das 3:0 folgen ließ.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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