Bei vielen Winzern in der Pfalz geht die Angst um. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier schickt sich an, ihnen die Bremse reinzuhauen, wenn hinter ihrem Trecker ein Planwagen zur Personenbeförderung angekuppelt ist. Das zieht weite Kreise im Tourismus.

Planwagenfahrten sind ein beliebtes touristisches Angebot an der gesamten Weinstraße, aber auch an Nahe, Mosel und Rhein. Dabei können die Gäste schauen, wo der Wein gewachsen ist, der vor ihnen