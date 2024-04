Am Dienstag besucht Bundesverteidigungsminister Pistorius die Bundeswehr um Mayen. Dort soll es vor allem um Kommunikation gehen.

Mayen (dpa/lrs) - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius besucht am Dienstag (12.45 Uhr) das Zentrum Operative Kommunikation der Bundeswehr in Mayen. Der SPD-Politiker werde dort mit einem Kommandeur, Soldaten und zivilen Angehörigen der Dienststelle sprechen, wie die Bundeswehr mitteilte. Bei seinem Truppenbesuch soll dem Minister die Arbeit etwa mit einem mobilen Gefechtsstand, in den Aufnahmestudios oder bei der Printproduktion gezeigt werden, hieß es.

Dem Zentrum Operative Kommunikation gehören etwa 1000 Menschen an. Es betreibt unter anderem den Soldatensender Radio Andernach und den Fernsehsender Bundeswehr-TV. Das Zentrum sei in Einsätzen aber auch für die Kommunikation mit der Bevölkerung vor Ort zuständig. Bei der Arbeit der Dienststelle gehe es auch um die Bewertung ausländischer Informationsmanipulation gegen die Bundeswehr.