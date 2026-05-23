Beim Landanflug kommt ein Pilot mit einem Rad in den Rasen. Die Maschine kippt nach vorn. Noch sind Fragen offen.

Westerburg (dpa/lrs) - Der Pilot eines Kleinflugzeugs ist bei einem Flugunfall auf dem Flugplatz Ailertchen bei Westerburg leicht verletzt worden. Der Mann sei beim Landeanflug mit einem Rad auf den Rasen oder die Wiese gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei in Westerburg im Westerwald. Die Maschine sei nach vorn gekippt.

Der Pilot sei vorsorglich zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus gekommen. Man gehe davon aus, dass der Unfall auf einen Fehler bei der Landung zurückgehe, so die Polizei. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor.