Noch ist vieles unklar. In der Vulkaneifel ist eine Photovoltaikanlage auf einem Bauernhof in Brand geraten.

Stadtkyll (dpa/lrs) - Eine Photovoltaikanlage auf einem Bauernhof in der Vulkaneifel ist in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Sonntag auf dem Dach eines Gebäudes zu dem Feuer. Eine Polizeisprecherin sagte, wahrscheinlich sei ein technischer Defekt die Brandursache gewesen. Feuerwehren aus mehreren Kommunen waren im Einsatz. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten an.

Polizeimeldung