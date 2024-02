Landau (dpa/lrs) - Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei im pfälzischen Landau ermitteln nach dem Tod eines Kindes zu den Hintergründen. Das teilte die örtliche Polizeidirektion am Montag mit. Das siebenjährige Mädchen sei am Sonntag in einer Wohnung in der Verbandsgemeinde Maikammer gestorben, hieß es. Das Kind sei aufgrund einer Krankheit schwerstpflegebedürftig gewesen. «Es ergaben sich Hinweise, dass das Kind nicht angemessen versorgt worden sein könnte», teilte die Polizei mit. Zur Klärung der Todesursache habe die Staatsanwaltschaft eine zeitnahe Obduktion beantragt.

Mitteilung