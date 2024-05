Pferd bricht in hölzerne Fußgängerbrücke ein

Eine Reiterin hat sich ihren Ausflug sicherlich anders vorgestellt: Als sie ihr Pferd über eine kleine Holzbrücke führen will, kann diese das schwere Huftier nicht tragen.

Ein Pferd ist auf einer kleinen Holzbrücke im Kreis Trier-Saarburg eingebrochen. Seine Reiterin hatte es am Donnerstagmorgen zwischen Grimburg und Reinsfeld zu Fuß über den Bach Wadrill führen wollen, wie die Polizei mitteilte. Das Pferd durchtrat schon am Anfang die Fußgängerbrücke und brach mit den Hinterläufen ein. Es verletzte sich laut einer Tierärztin leicht. Das weiße Pferd konnte nicht mehr selbst aufstehen. Die alarmierten Feuerwehren von Hermeskeil, Gusenburg und Grimburg rückten an und befreiten das Huftier. Seine 54-jährige Halterin blieb unverletzt.