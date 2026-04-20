Südwest Pfalztheater-Internetseite lahmgelegt - wohl Cyberangriff

Cyberkriminalität
Die Website des Pfalztheaters ist nicht erreichbar. (Symbolbild)

Wer sich über das Programm des Pfalztheaters informieren oder Karten kaufen möchte, muss derzeit einen neuen Weg suchen.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Die Internetseite des Pfalztheaters in Kaiserslautern ist derzeit nicht erreichbar. Das Theater geht von einem oder mehreren externen Cyberangriffen aus, nannte aber keine Einzelheiten. «Wir arbeiten gemeinsamen mit unseren Dienstleistern mit Hochdruck daran, die Störung zu analysieren und den regulären Betrieb so schnell wie möglich wiederherzustellen», teilte das Theater mit. Es seien keine personenbezogenen Daten betroffen.

Wer Tickets kaufen will, kann dies über die Hotline +49 631 3675-209 oder per Mail an vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de tun. Die Stadt war zunächst nicht zu erreichen.

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