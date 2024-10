Nach dem Dauerregen der letzten Tage gibt das rheinland-pfälzische Landesamt für Umwelt Entwarnung: Die Wasserstände sollen über das Wochenende niedriger werden.

Mainz (dpa/lrs) - Die Wasserstände in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sollen am Freitag und über das Wochenende tendenziell wieder fallen. Das geht aus Angaben des rheinland-pfälzischen Landesamts für Umwelt hervor. Demnach seien an der Mosel, der Sauer und ihren Zuflüssen die Höchststände gestern oder heute früh erreicht worden. Am Oberrhein sollen die Wasserstände über das Wochenende stagnieren.

Zuvor hatte anhaltender Dauerregen in Rheinland-Pfalz und im Saarland für Hochwasser an mehreren Gewässern gesorgt. So mussten zum Beispiel am Donnerstag bei Bernkastel-Kues (Landkreis Bernkastel-Wittlich) mehrere Straßen in den Mittagsstunden gesperrt werden, da sie von der Mosel überspült wurden.