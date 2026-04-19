Ein 59-jähriger Pedelecfahrer wird bei einem Unfall mit einem Motorrad schwer verletzt. Wie es zu der Kollision auf der Landstraße kam und warum die Polizei nun Zeugen sucht.

Laumersheim (dpa/lrs) - Ein Pedelecfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem überholenden Motorrad im Landkreis Bad Dürkheim schwer verletzt worden. Der 59-Jährige wollte am Samstagnachmittag von der Landstraße bei Laumersheim nach links auf einen Wirtschaftsweg abbiegen, wie die Polizei mitteilte. Hinter dem Mann sei ein Transporter und dahinter ein 44-jähriger Motorradfahrer gefahren.

Der Motorradfahrer habe den Transporter überholen wollen und dabei den abbiegenden Pedelecfahrer übersehen. Auf der Fahrbahn seien die beiden kollidiert. Der 59-Jährige sei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Motorradfahrer wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 7.500 Euro.

Nach dem Unfall habe sich der Fahrer des Transporters unerlaubt vom Unfallort entfernt, hieß es. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls und nach dem Fahrer des Transporters.