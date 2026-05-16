Südwest Patientin randaliert in Krankenhaus - Gas tritt aus

Einsatz im Krankenhaus
In einem Krankenhaus in Lahnstein gab es einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei. (Symbolbild)

Feuerwehr und Polizei rücken zum Krankenhaus Lahnstein aus. Was steckt hinter dem Einsatz am Abend?

Lahnstein (dpa) - Eine Patientin hat laut Polizei in einem Krankenhaus in Lahnstein südlich von Koblenz randaliert. Es sei dabei aus noch unbekannter Ursache Gas ausgetreten, teilte die zuständige Polizeiinspektion mit. Vier Menschen erlitten bei dem Vorfall am Freitagabend Atemwegsreizungen. Die betroffene Station sei evakuiert worden. Die Hintergründe sind noch unklar.

Für Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr war es demnach ein Großeinsatz, der sich bis in die Nacht zum Samstag zog. Messungen ergaben den Angaben zufolge, dass kein weiteres Gas austrat. «Nach Lüftung und mehrmaligen Kontrollmessungen konnte Entwarnung gegeben werden», hieß es. Die Patienten wurden danach wieder auf ihre Zimmer gebracht.

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