Papst Franziskus hat den Trierer Weihbischof Franz Josef Gebert nach sechseinhalb Jahren aus dem Amt verabschiedet. Das Oberhaupt der katholischen Kirche nahm das altersbedingte Rücktrittsgesuch des 75-Jährigen am Samstag an, wie der Vatikan mitteilte. Gebert war seit September 2017 neben Bischof Stephan Ackermann einer der Weihbischöfe im Bistum Trier. Die offizielle Verabschiedung soll am 21. April im Hohen Dom zu Trier stattfinden.

Ackermann gab zugleich bekannt, dass er den Papst nicht um die Ernennung eines Nachfolgers für Gebert gebeten habe. Das Bistum hat derzeit schon zwei weitere Weihbischöfe. Der bisherige Weihbischof stammt aus Schweich an der Mosel. Nach einer Weinküferlehre machte Gebert auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur und studierte dann Theologie. Die Priesterweihe empfing er 1977.