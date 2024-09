Der Papst ist immer wieder für eine Überraschung gut. Bei einem Besuch in Luxemburg lag es am Espresso-Durst.

Luxemburg (dpa/lrs) - Papst Franziskus hat bei seinem Besuch in Luxemburg-Stadt spontan in einem kleinen Café in der Innenstadt eine Espresso-Pause gemacht. Einem Bericht des Fernsehsenders RTL zufolge kehrte er im Café «Gruppetto» ein und bestellte einen Espresso. Minuten zuvor hätten drei Sicherheitsleute das Lokal betreten und die Örtlichkeit in Augenschein genommen, berichtete ein Angestellter.

«Das war sehr spezial», sagte ein Gast, neben dem Franziskus Platz genommen hatte. «Wir waren völlig überrascht. Aber ich bin sehr geehrt, dass der Papst unseren Espresso für gut befunden hat», sagte der Wirt. Eine Einladung lehnte der Pontifex demnach ab. Er bestand darauf, drei Euro zu zahlen. Außerdem hinterließen seine Begleiter ein großzügiges Trinkgeld: 100 Euro.