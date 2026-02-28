Paderborn gewinnt in Kaiserslautern.

Der SC Paderborn unterstreicht seine Aufstiegsambitionen mit einem 2:1 in Kaiserslautern. Der FCK verliert seinen Trainer und den Anschluss nach ganz oben.

Kaiserslautern (dpa) - Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat am 24. Spieltag seine Aufstiegsambitionen untermauert. Die Westfalen gewannen beim 1. FC Kaiserslautern mit 2:1 (1:0) und machten so auch die wohl letzten Aufstiegshoffnungen der Pfälzer zunichte.

Die 44.985 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion sahen in der ersten Halbzeit ein offenes Spiel mit einigen guten Torchancen auf beiden Seiten.

Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit überschlugen sich dann die Ereignisse: Erst traf Paderborns Calvin Brackelmann per Freistoß zum 0:1, beim Gang in die Kabine beschwerte sich FCK-Trainer Torsten Lieberknecht dann zu vehement und sah von Schiedsrichter Florian Exner die Gelb-Rote Karte.

Lieberknecht verfolgte die Partie nach Wiederbeginn von der Pressetribüne und sah zwar die Bemühungen seiner Elf. Doch in einer fortan sehr zerfahrenen und von vielen Fouls geprägten Partie fehlte den spielerisch limitierten Roten Teufeln dvorne die Durchschlagskraft. Auf der Gegenseite entschied Filip Bilbija mit einem Foulelfmeter das Spiel zugunsten der Gäste (90.+5). Kenny Prince Redondos Tor zum 1:2-Anschluss (90.+8) kam dann zu spät.