Paderborn muss eine extrem bittere Niederlage verdauen. Trainer Kettemann geht dennoch sehr zuversichtlich in die entscheidenden Spiele um den Aufstieg.

Paderborn (dpa) - Paderborns Trainer Ralf Kettemann geht selbstbewusst in den Endspurt um den Bundesliga-Aufstieg. «Wir sind Zweiter und ich traue uns zu, dass wir die drei letzten Spiele gewinnen können. Wenn wir sie gewinnen, weiß jeder, was das bedeutet», sagte der 39-Jährige vor dem Duell mit der direkten Konkurrenz aus Elversberg (Sonntag 13.30 Uhr/Sky).

Am vergangenen Spieltag hatte der SCP trotz einer 2:0-Führung mit 2:3 gegen den FC Schalke 04 verloren. «Ich habe im Training eine coole Stimmung bemerkt und festgestellt, dass das Schalke-Spiel mit dem Training auch abgeschüttelt war», sagte Kettemann. «Ich habe weiterhin ein sehr gutes Gefühl, dass wir die Sache jetzt auch zu Ende bringen.»

Paderborn hat in der 2. Bundesliga sechs Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Schalke. Der Vorsprung auf Hannover 96 auf dem Relegationsplatz beträgt einen Zähler. Einen weiteren Punkt dahinter liegt die SV Elversberg auf Rang vier.