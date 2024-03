Hat der Terroranschlag bei Moskau mit mehr als 130 Toten Auswirkungen auf das Saarland? Polizei und Sicherheitsbehörden bewerten die Lage ständig neu.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Den Sicherheitsbehörden in Deutschland liegen nach Darstellung des saarländischen Innenministeriums aktuell keine Hinweise auf eine konkrete terroristische Gefährdung vor. Gleichwohl stünden Veranstaltungen an den Ostertagen wie Gottesdienste und Ostermärsche im besonderen Fokus von Polizei und Sicherheitsbehörden, teilte das Innenministerium in Saarbrücken mit. Denn die abstrakte Gefahr sei weiterhin hoch.