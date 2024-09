Der vor fast 50 Jahren gegründete Weisse Ring berät Menschen am Telefon, in Außenstellen und online. Ehrenamtliche begleiten Opfer zur Polizei und zum Gericht. Nun bekam der Verein eine neue Führung.

Mainz/Frankfurt (dpa) - Die Rechtsanwältin Barbara Richstein ist neue Bundesvorsitzende der Opferschutzorganisation Weisser Ring. Die Bundesdelegiertenversammlung des Vereins wählte die 59-Jährige am Samstag in Frankfurt/Main zur Nachfolgerin von Patrick Liesching, wie der Verein mitteilte. Der 52-Jährige bleibe dem Weissen Ring als stellvertretender Bundesvorsitzender und Vorsitzender des Landesverbands Hessen erhalten.

Richstein saß der Mitteilung zufolge von 1999 bis 2024 für die CDU im Landtag von Brandenburg. Von 2002 bis 2004 war sie Landesministerin der Justiz und für Europaangelegenheiten. Bei den jüngsten Landtagswahlen trat sie nicht mehr an. Richstein ist seit 2022 Landesvorsitzende des Weissen Rings in Brandenburg.

Deutschlands größte Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer wurde 1976 in Mainz gegründet. Der in 18 Landesverbände gegliederte Verein unterhält nach eigenen Angaben ein Netz von rund 3.000 Opferhelferinnen und -helfern in bundesweit 400 Außenstellen.