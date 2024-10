Sonne, Nebel, Regen: Für Rheinland-Pfalz hat das Oktoberwetter vieles im Gepäck. Ein Ex-Hurrikan bringt auch einen deutschlandweiten Höchstwert.

Offenbach (dpa/lrs) - Mehr Regen, weniger Sonne aber dennoch wärmer als üblich: so fällt die Oktoberbilanz den Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Rheinland-Pfalz aus. Mit 75 Litern Niederschlag pro Quadratmeter habe das Mittel zwölf Liter über dem Wert der internationalen Referenzperiode 1961-1990 gelegen, teilte der DWD mit. «Besonders viel Niederschlag gab es am 9. in Börfink-Thranenweier als 65 Liter pro Quadratmeter in Zusammenhang mit der Passage von Ex-Hurrikan Kirk in den Messbecher prasselten.» Dies sei gleichzeitig auch die höchste Niederschlagsmenge binnen eines Tages in ganz Deutschland gewesen.

Mit 11,3 Grad sei es auch mehr als zwei Grad wärmer als in der Referenzperiode gewesen. Die Sonne habe sich aber rar gemacht, heißt es in der Bilanz des DWD. Mit 87 Sonnenstunden gab es 13 Stunden unter dem Mittel. Ansonsten sei sie von dichten Wolkenfeldern und Nebel verdeckt gewesen.