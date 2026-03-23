Trotz seiner Bekanntheit aus «Mainz bleibt Mainz» unterliegt Andreas Schmitt bei der Wahl in Nieder-Olm. Dirk Hasenfuß sichert sich mit deutlichem Vorsprung das Amt.

Nieder-Olm (dpa/lrs) - Der aus der TV-Fastnacht überregional bekannte «Obermessdiener» Andreas Schmitt hat die Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Nieder-Olm deutlich verloren. Mit rund 16 Prozent verlor er die zeitgleich zur Landtagswahl stattfindende Abstimmung gegen den Nieder-Olmer Stadtbürgermeister Dirk Hasenfuß (Freie Wählergruppe), wie die Verbandsgemeinde mitteilte. Hasenfuß erreichte fast 73 Prozent der Stimmanteile. Auf die drittplatzierte Asta Dittes (Grüne) entfielen rund 11 Prozent.

Schmitt war bei der Bürgermeisterwahl für die SPD angetreten. Der Verwaltungsfachwirt ist auch in der Verwaltung des Bischöflichen Ordinariats in Mainz beschäftigt. Vielen ist er bekannt als Sitzungspräsident von «Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht».