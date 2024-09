Jutta Steinruck strebt keine zweite Amtszeit als Ludwigshafener Oberbürgermeisterin an. Am Dienstag hat die parteilose 62-Jährige erklärt, auf eine Kandidatur bei der Wahl im September 2025 zu verzichten. Sie ist frustriert, weil Bund und Land die Kommunen ihrer Ansicht nach finanziell im Stich lassen.

Es soll ausdrücklich keine politische Abrechnung sein, sagt Jutta Steinruck. Ihr Abgang mit Donnerhall hört sich aber genau so an. Im Fadenkreuz der 62-Jährigen: die Politik in