Kostenloses Bus- und Tramfahren am ersten Samstag eines Monats soll noch mehr Menschen in die Mainzer Innenstadt bringen. Für die Kommune bringt es aber auch Kosten.

Mainz (dpa/lrs) - Das im Juli in Mainz startende Projekt des kostenlosen ÖPNV-Fahrens am jeweils ersten Samstag eines Monats kostet die Landeshauptstadt nach Angaben von Oberbürgermeister Nino Haase pro Tag mit dem Angebot umgerechnet rund 25.000 Euro. Der Betrag ergebe sich aus fehlenden Einnahmen, die dann vom Rhein-Main-Verkehrsverbund verrechnet würden, sagte der parteilose Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Mit der kostenlosen Nutzung von Bus und Bahn am ersten Samstag eines Monats sollten Leute angesprochen werden, für die der öffentliche Personennahverkehr sonst keine Alternative sei, sagte Haase. Grundsätzlich gehe es darum, Menschen in die Innenstadt zu bringen. Das Projekt werde fortlaufend in Zusammenarbeit mit der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden evaluiert, sagte der OB.

Die zunächst auf ein Jahr angesetzte Aktion startet am 6. Juli und gilt für alle Linienbusse und Straßenbahnen im Mainzer Stadtgebiet von der ersten Fahrt am Morgen bis zum Betriebsschluss in der Nacht.