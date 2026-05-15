Seine Vorgängerin Jutta Steinruck war dreimal dort – als Kronzeugin für die Finanznot der Städte. Jetzt saß Ludwigshafens neuer OB Klaus Blettner bei TV-Talker Markus Lanz.

Markus Lanz kann auch anders: Am Mittwochabend lässt der ZDF-Moderator seine Gäste, denen er sonst bevorzugt mit verhörähnlichen Methoden zu Leibe rückt, in Ruhe ausreden und Zusammenhänge erklären. Im Studio sitzen allerdings auch vier, die sich einig sind: drei Oberbürgermeister und eine Landrätin aus verschiedenen Ecken der Republik. Sie alle haben dasselbe Problem: strukturelle Unterfinanzierung ihrer Städte und Kreise, stark eingeschränkter Handlungsspielraum, in der Folge soziale Probleme – und einen Hals auf Bund und Länder, weil die ihnen nicht genügend Geld zum Meistern ihrer Aufgaben geben (wollen).

Neben den Oberbürgermeistern von Offenbach/Main und Greifswald, Felix Schwenke (SPD) und Stefan Fassbinder (Grüne), sowie der Landrätin des Kreises Regensburg, Tanja Schweiger ( Freie Wähler), hat Lanz den CDU-Mann Klaus Blettner eingeladen, der seit Kurzem die Geschicke Ludwigshafens lenkt. Jener Stadt also, die spätestens mit den Auftritten von Blettners Vorgängerin Jutta Steinruck (inzwischen wieder SPD) bei Lanz bundesweit als Synonym für die kommunale Finanznot gilt.

Anschauliche Beispiele

Der Volks- und Betriebswirt Blettner schafft es, trotz sattsam bekannter Fakten zu Lu (1,4 Milliarden Euro Schulden, 150 Millionen Haushaltsdefizit) sein Dilemma als Verwaltungschef der 180.000-Einwohner-Stadt anschaulich darzulegen. Stichwort Wohngeld: Das Absenken der sogenannten Anspruchsgrenze – eine Entscheidung der Bundespolitik – hat dazu geführt, dass sein Sozialamt 900 Fälle mehr zu managen hat. Die Folge: deutlich höhere Personalkosten.

Dass Föderalismus nicht nur Segen, sondern aufgrund der Vielfalt an Regelungen auch Fluch ist, erklärt der OB so: Während in der baden-württembergischen Nachbarstadt Mannheim KI-gestützte Videoüberwachung installiert sei, verhindere rheinland-pfälzisches Datenschutzrecht diese Sicherheitstechnik auf der anderen Rheinseite. Blettner: „Das können Sie den Menschen nicht mehr erklären.“ Die Folge: Frust über den Staat, wie ihn viele im Alltag erleben.

Offenbachs OB sagt es

Bei einem kitzligen Punkt bekommt Ludwigshafens Stadtoberhaupt resolute Unterstützung vom Offenbacher Kollegen: dem von der BASF angekündigten Verkauf von 4400 Werkswohnungen. Klaus Blettner skizziert zwar pointiert die Gefahr, „dass Miethaie und Heuschrecken den Wohnungsmarkt durcheinanderwirbeln“. Weil die Stadt über ihre Wohnungsbautochter GAG um die Immobilien mitbietet, verzichtet er auf Forderungen und Vorwürfe in Richtung des Chemiekonzerns. SPD-Mann Felix Schwenke spricht insofern aus, was der Anstand gebieten würde: ein Vorkaufsrecht für die Stadt und Entgegenkommen beim Preis.

Vielleicht schaut der BASF-Vorstand ja die Lanz-Sendung. Bleibt dennoch die Frage: Was bringen Auftritte wie der inzwischen vierte eines/einer Ludwigshafener OB dort? Klaus Blettner ist überzeugt: „Die Sendung bietet durchaus die Möglichkeit, Themen, die den Kommunen unter den Nägeln brennen, einer größeren Öffentlichkeit ins Bewusstsein zu bringen. Damit kann Bewegung in die Sache kommen, zumal Markus Lanz die Situation der Kommunen immer wieder aufgreift.“ Nach Empfinden des früheren Hochschulprofessors hat die Runde gezeigt, „dass wir in den Kommunen mit strukturellen Problemen zu kämpfen haben und im Grunde jeder betroffen ist“. Er habe den überparteilichen Austausch mit Kollegen „positiv erlebt“. Und hat den Pfälzer die Schützenhilfe aus dem hessischen Offenbach gefreut? „Ja klar, als OB weiß man um die große soziale Verantwortung.“