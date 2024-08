Rund 2.200 Professorinnen und Professoren gibt es insgesamt in Rheinland-Pfalz - doch nur ein Bruchteil davon sind Frauen. Wie hat sich die Zahl entwickelt?

Bad Ems (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz ist nur rund jede vierte Professur mit einer Frau besetzt. Im vergangenen Jahr gab es an den Hochschulen und Universitäten im Land etwa 2.200 Professorinnen und Professoren, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Darunter waren nur 631 Frauen.

Die Zahl der Professorinnen stieg 2023 gegenüber dem Vorjahr um sieben Prozent, die Zahl der Professoren sank um 0,2 Prozent. «Obwohl die Zahl der Professorinnen in den vergangenen zehn Jahren um 54 Prozent wuchs, bestehen in diesen statushohen Positionen weiterhin deutliche Geschlechterunterschiede: Die Zahl der Professoren war mit landesweit rund 1.600 etwa zweieinhalbmal höher als die der Professorinnen», hieß es weiter.