Kein harmloser Streich: Wenn Hindernisse auf Bahngleise gelegt werden, kann das schlimme Folgen haben. Ein Fall im Westerwald verlief glimpflich.

Daaden (dpa/lrs) - Steine und Äste auf den Gleisen haben einen Lokführer der Westerwaldbahn nahe Daaden zu einer Notbremsung gezwungen. Wie die Polizei in Betzdorf am Sonntag mitteilte, hatten Unbekannte die Hindernisse am Samstag auf den Schienen abgelegt. Es gab nach den Worten eines Sprechers keinen Personen- oder Sachschaden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls und appelliert speziell an Eltern, mit ihren Kindern über derartige Situationen zu sprechen. Es handele sich hierbei nicht um bloße Jungenstreiche. Hindernisse auf den Gleisen könnten schlimme Unfälle verursachen.

Mitteilung der Polizei