Nach einem Unfall mit seinem Motorrad kam die Rettung aus der Luft. Ein Notarzt musste aus einem Hubschrauber abgeseilt werden, um den Verletzten zu erreichen.

Annweiler (dpa/lrs) - Zur Versorgung eines schwer verletzen Motorradfahrers ist ein Notarzt im Wellbachtal bei Annweiler (Landkreis Südliche Weinstraße) aus einem Hubschrauber abgeseilt worden. Grund sei unter anderem gewesen, dass der Motorradfahrer aus dem Kreis St. Wendel im Saarland an einer unzugänglichen Örtlichkeit gelegen habe, teilte die Polizei in Landau mit. Der 34-Jährige sei zu einer Lichtung transportiert worden, wo er dann per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde.

Der Motorradfahrer hatte auf der B48 von Rinnthal in Richtung Johanniskreuz in einer langen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er fiel und rutschte über die Fahrbahn gegen die Bordsteinkante, wo sein Motorrad gegen die Böschung geschleudert wurde. Er habe sich an Schulter und Brustkorb schwer verletzt. Die B48 musste wiederholt voll gesperrt werden. An der Unfallstelle darf man nicht schneller als Tempo 50 fahren.