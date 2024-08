Das Sitzenbleiben ist in der Jahrgangsstufe eins gar nicht vorgesehen. Und doch ist in Rheinland-Pfalz im Schuljahr 2023/24 erneut der Anteil an Kindern gestiegen, die noch einmal von vorn angefangen haben. Wie das Bildungsministerium ab dem neuen Schuljahr gegensteuern will.

Mehr als 1300 Mädchen und Jungen haben landesweit im vergangenen Schuljahr die erste Klasse wiederholt. Das teilte das Bildungsministerium