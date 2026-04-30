Das Nibelungen-Epos gilt als «Game of Thrones» des Mittelalters. Wie inszenieren die renommierten Festspiele das Spektakel um Drachentöter Siegfried in diesem Jahr?

Worms (dpa/lrs) - Die Organisatoren der Nibelungen-Festspiele stellen am Donnerstag (11.00 Uhr) das Ensemble des diesjährigen Stücks «Die Hunnenkönigin» vor. Dazu wird in Worms unter anderem die Sängerin und Komponistin Alice Merton erwartet, die 2017 mit «No Roots» bekanntwurde. Die in Frankfurt/Main geborene Künstlerin übernimmt mit dem Sänger und Komponisten Alexander Wolfe die musikalische Gestaltung der diesjährigen Festspiele. Beide werden live auf der Bühne vor dem Kaiserdom auftreten.

Zudem wollen Intendant Nico Hofmann und der Künstlerische Leiter Thomas Laue über die Inszenierung (17. Juli bis 2. August) informieren. Das Stück entsteht in Zusammenarbeit mit der Londoner Theatercompagnie Les Enfants Terribles. Darin erzählen Autor und Regisseur Oliver Lansley und Regisseur James Seager die Geschichte der Burgunderprinzessin Kriemhild, die nach dem Tod von Drachentöter Siegfried zur mächtigsten Herrscherin Europas aufsteigt.

Erwartet wird auch Kulturministerin Katharina Binz (Grüne). Seit ihrem Start 2002 haben sich die Festspiele um Siegfried und seinen Mörder Hagen einen guten Ruf über die Grenzen von Rheinland-Pfalz hinaus erworben. Geboten wird jedes Jahr eine Neuinszenierung auf Basis des Original-Nibelungenliedes. Im vergangenen Jahr waren alle 16 Abende der Festspiele bereits vor der Premiere ausverkauft. Die Tribüne bietet Platz für rund 1.400 Zuschauer.