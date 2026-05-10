Stefan Thoma führt die rheinland-pfälzische FDP in die Zeit ohne Mandat im Landtag. Beim Parteitag liegt die Furcht vor dem Verlust öffentlicher Aufmerksamkeit in der Luft.

Das Passwort für den Internetzugang in der Bad Kreuznacher Jahnhalle lässt vermuten, dass es in der rheinland-pfälzischen FDP durchaus Menschen mit subversivem Humor gibt – es lautet „Aufschlag2026“. Tatsächlich: Der Aufschlag bei der Landtagswahl am 22. März war hart. Magere 2,1 Prozent der Stimmen haben die Liberalen noch bekommen – der Parteitag am Samstag ist nach dieser Schlappe insofern die Chance zur gemeinsamen Analyse und Fehlersuche.

Schmitt: Vertrauen zerstört

Woran es nun gelegen hat, dass die FDP nach 2011 erneut den Weg in die außerparlamentarische Opposition antreten muss, diesbezüglich beschränkt sich die bisherige Parteichefin und Spitzenkandidatin bei der Wahl im März, Daniela Schmitt (53), auf die Feststellung: „Wir sind mit unseren Themen nicht durchgedrungen.“ Und die Bundespartei sei parallel vor allem mit sich beschäftigt gewesen. Das habe Vertrauen und Glaubwürdigkeit zerstört – und den Wahlkampf belastet.

Völlig unbelastet war freilich auch das Miteinander der rheinland-pfälzischen Liberalen zuletzt nicht. Den Rückzug und Parteiaustritt von Volker Wissing nach dem Ampel-Aus in Berlin und den Machtkampf um seine Nachfolge im Frühjahr 2025 streift die Rheinhessin Schmitt kurz, bezeichnet die zurückliegenden anderthalb Jahre als „hart“. Darüber hinaus bilanziert die bis 18. Mai amtierende Wirtschaftsministerin aber vor allen Dingen Erfolge der FDP als Koalitionspartner in der Landesregierung mit SPD und Grünen – beim Neustart nach der Corona-Pandemie, dem Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe im Ahrtal und beim Überwinden der Energiekrise.

Besinnen auf Grundwerte

Der Hinweis auf die „liberale Handschrift“ bei der Lösung dieser Probleme bringt ihr am Ende ihres letzten Auftritts als führende Figur der FDP den stehenden Applaus der rund 200 Delegierten in Bad Kreuznach ein. Damit und mit dem Seitenhieb auf den Koalitionsvertrag von CDU und SPD, der ein „Dahinplätschern“ erwarten lasse, hat die Noch-Ministerin gepunktet. Ehrenvorsitzender Rainer Brüderle würdigt Schmitt, die Verantwortung für Wahlkampf und Wahlergebnis übernimmt und nicht mehr für den Parteivorsitz kandidiert, als „ungewöhnliche Frau“. Sie werde „in der liberalen Familie gebraucht“. Insofern hoffe er, dass Schmitts Rückzug nur ein Zwischenschritt sei.

„Liberale Handschrift“: Die scheidende Vorsitzende Daniela Schmitt zieht die Bilanz der FDP-Regierungsbeteiligung. Foto: Thomas Frey/dpa Blumen für den Neuen: Daniela Schmitt gratuliert Stefan Thoma zum Sieg bei der Vorsitzendenwahl. Foto: Thomas Frey/dpa Lobte Einsatz und Engagement von Daniela Schmitt: FDP-Ehrenvorsitzender Rainer Brüderle. Foto: Thomas Frey/dpa Foto 1 von 3

Einstweilen müssen aber andere in der FDP verhindern, dass der Sturz in die landespolitische Bedeutungslosigkeit ein dauerhafter wird. Drei Mitglieder trauen sich diesen Kraftakt zu: Bernhard Busch, Vorsitzender des Kreisverbandes Trier-Saarburg, David Dietz, Vorstandsmitglied aus Mainz, und Stefan Thoma, Gymnasiallehrer und im vergangenen Jahr nach dem überraschenden Tod von Justizminister Herbert Mertin in die Landtagsfraktion nachgerückt. Das Kandidaten-Trio beschwört – wie zuvor schon einige, die sich in der Aussprache über Daniela Schmitt zu Wort melden – eine stärkere Besinnung auf liberale Grundwerte: mehr Freiheit, weniger Staat, wirtschaftliche Stärke und individuelle Leistungsbereitschaft.

Neue Formate versprochen

Über der Neuwahl und den Debatten in der Kreuznacher Jahnhalle schwebt die gemeinsame Furcht der knapp 200 Delegierten, dass die FDP aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwinden könnte, sobald sie als außerparlamentarische Kraft weniger präsent sei. Darauf hatte sie insbesondere Thoma in seiner Bewerbungsrede vorbereitet, gleichzeitig aber neue Formate zur inhaltlichen Neuaufstellung versprochen.

Ob es diese Perspektive oder die Schächtelchen mit Schokolade waren, die Thoma mit seinem Team vor Sitzungsbeginn auf den Tischen verteilt hatte, oder doch die Ankündigung, in drei Jahren in den Bundestag und in fünf Jahren in den Landtag zurückkehren zu wollen? Jedenfalls setzte sich der 37 Jahre alte Gymnasiallehrer mit 100 von 188 gültigen Stimmen gegen Dietz (78) durch. Busch hatte zwar als erster Bereitschaft zur Kandidatur signalisiert, ihm bleibt am Samstag aber nur der letzte Platz. Viel Zeit zum Überzeugen hat Thoma nicht. Schon im kommenden Frühjahr stehen reguläre Vorstandsneuwahlen bei den Liberalen in Rheinland-Pfalz an.

Der Einfluss pfälzischer Politiker in der Landespartei ist vorerst nicht allzu groß: Sowohl Steven Wink aus Pirmasens, zuletzt Fraktionschef im Landtag, als auch Andy Becht, noch wenige Tage Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, spielen im Führungsteam um Thoma keine Rolle mehr. Als seine Stellvertreterin wählten die Delegierten allerdings die Speyererin Bianca Hofmann (58).