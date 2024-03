Wie hat sich der Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz im März entwickelt? Wie viele Menschen stehen ohne Job da? Zu diesen Fragen will die Regionaldirektion am Donnerstag Antworten liefern.

Saarbrücken/Mainz (dpa/lrs) - Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit wird an diesem Donnerstag (9.55 Uhr) Zahlen zum rheinland-pfälzischen Arbeitsmarkt für den März vorlegen. Im Februar waren 121.800 Menschen im Bundesland ohne Job. Die Arbeitslosenquote lag im Februar bei 5,4 Prozent und war damit unverändert im Vergleich zum Januar.

