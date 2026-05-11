In Rheinland-Pfalz und dem Saarland verabschiedet sich das schöne Wetter. Es gibt vereinzelte Gewitter und die Temperaturen kühlen merklich ab. Die Aussichten.

Barweiler (dpa/ lrs) - Die Sonne verabschiedet sich zum Wochenstart aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland und das Wetter wird zunehmend unbeständig. Der Montag beginnt stark bewölkt. Bis zum frühen Nachmittag sind vereinzelt Gewitter mit starken bis stürmischen Böen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 17 Grad.

In der Nacht zum Dienstag und am Morgen tritt in Hochlagen des Berglands teils leichter Frost zwischen null und minus zwei Grad auf. Örtlich sind sogar Schneeschauer mit vorübergehender Glätte möglich.

Am Dienstag bleibt es wechselnd bis stark bewölkt. Tagsüber kann es einzelne Schauer oder kurze Gewitter geben, die sich in Hochlagen teils mit Schnee vermischen. Die Temperaturen erreichen nur 10 bis 15 Grad.

Auch am Mittwoch und am Feiertag bleibt das Wetter wechselhaft