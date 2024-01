Die neue Woche beginnt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wolkig, aber weitgehend niederschlagsfrei. Die Temperaturen bleiben insgesamt mild, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. Am Montag sind demnach Tageshöchstwerte von 7 bis 12 Grad zu erwarten. Am Dienstag kann es bei teils starker Bewölkung örtlich leicht regnen, die Temperaturen liegen bei 7 bis 11 Grad.

Offenbach (dpa/lrs) - Auch am Mittwoch bleibt der Himmel über Rheinland-Pfalz und dem Saarland der Vorhersage zufolge stark bewölkt bis bedeckt, nur im Süden können sich zeitweise größere Wolkenlücken bilden. Örtlich ist mit leichtem Regen zu rechnen. Bei schwachem bis mäßigem Südwestwind liegen die Temperaturen erneut bei 7 bis 11 Grad.

