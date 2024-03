Nach einem regnerischen Start erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland diese Woche frühlingshaftes T-Shirt-Wetter und gelegentlich etwas Regen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gibt es am Montag gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter. Auch lokalen Starkregen schließen die Wetterexperten nicht aus. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 16 Grad. In der Nacht zum Dienstag kühlt es ab auf 6 bis 2 Grad, in der Eifel auf 0 Grad. Leichter Frost ist möglich.

Mainz (dpa/lrs) - Der Dienstagmorgen ist zunächst bewölkt. Ab dem Mittag lockert es auf und die Temperaturen steigen auf T-Shirt taugliche 13 bis 18 Grad. In der Nacht wird es aber wieder frisch. Bei Temperaturen zwischen 7 und 2 Grad ist auch Frost am Boden möglich.

Der Mittwoch startet trocken und sonnig und es bleibt mild und frühlingshaft bei Temperaturen zwischen 15 und 19 Grad. Im Laufe der Nacht zum Donnerstag zieht es laut Angaben der Wetterexperten zu und es ist Regen möglich bei Tiefsttemperaturen zwischen 8 und 5 Grad. Auch tagsüber soll am Donnerstag Regen möglich sein, aber es bleibt laut Prognosen mild bei Temperaturen bis 19, in höheren Lagen bis 16 Grad.

