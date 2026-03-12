Die CDU Rheinland-Pfalz führt seit Monaten in den Umfragen zur Landtagswahl. Der neue ARD-Trend zeigt aber: nur noch knapp.

Rheinland-Pfalz startet in die heiße Phase des Wahlkampfs. In zehn Tagen wählt das Land einen neuen Landtag. Alles deutet auf ein knappes Rennen hin. Laut der Vorwahlumfrage der ARD von diesem Donnerstag liegt die CDU um Spitzenkandidat Gordon Schnieder weiterhin vorne. Aber hauchdünn.

29 Prozent der zwischen Montag und Mittwoch dieser Woche Befragten gaben an, ihre Stimme am Sonntag, 22. März, den Christdemokraten geben zu wollen. Der Vorsprung auf die SPD: weiterhin ein Prozentpunkt. Alexander Schweitzer und seine Sozialdemokraten landen bei 28 Prozent.

Die AfD würden – Stand jetzt – 19 Prozent wählen, die Grünen acht Prozent. Für die Linken (5 Prozent) und die Freien Wähler (4,5 Prozent) könnte es laut ARD-Umfrage richtig eng werden. Die momentan mitregierende FDP liegt deutlich unter den zum Wiedereinzug in den Landtag notwendigen 5 Prozent.

Rettet die CDU Rheinland-Pfalz den Vorsprung ins Ziel?

Dieser Umfrage hatten Beobachter mit ganz besonders großer Spannung entgegengesehen – und zwar aus zwei Gründen: Erstens musste sich zeigen, ob die Aufholjagd der SPD bei der letzten SWR-Umfrage lediglich eine Momentaufnahme war. Das kann nach der aktuellen Umfrage verneint werden. Zweitens stand die Frage im Raum, inwieweit das TV-Kandidatenduell vom Dienstag Auswirkungen auf die Neigung der Wähler haben würde.

Bei den persönlichen Beliebtheitswerten bleibt Alexander Schweitzer mit deutlichem Abstand vor Gordon Schnieder. Könnten die Rheinland-Pfälzer den Ministerpräsidenten direkt wählen, würde sich eine große Mehrheit für den SPD-Kandidaten entscheiden.