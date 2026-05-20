Gebürtige Bad Dürkheimerin wechselt von der CDU-Landeszentrale in die Staatskanzlei. Stellvertretende Regierungssprecherin wird Sonja Bräuer, Ex-Wahlkampfleiterin der SPD.

Als neue Regierungssprecherin hat der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder Nina Weise berufen. Die 26-jährige Kommunikationswissenschaftlerin war seit September Sprecherin des CDU-Landesverbands und hat die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Schnieders Wahlkampf organisiert. Als Regierungssprecherin ist sie politische Beamtin. Anders als sogenannte Laufbahn-Beamte können politische Beamte jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Weil es besondere Vertrauensstellen sind, ist es üblich, dass die Sprecherinnen und Sprecher bei einem Regierungswechsel nicht im Amt bleiben. Die bisherige Regierungssprecherin Andrea Bähner (SPD), die 2016 von der damaligen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) vom SWR in die Staatskanzlei geholt wurde, ist mit dem Regierungswechsel aus dem Amt ausgeschieden. Das gilt auch für ihre Stellvertreter, Sebastian Kusche (Grüne) und Christa Schlösser (FDP).

Weise hat nach dem Abitur am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Bad Dürkheim in Stuttgart studiert. Vor dem Wechsel in den CDU-Landesverband hat sie bei der PR-Agentur Storymachine gearbeitet und in Berlin im Bundestagsbüro von Johannes Steiniger, Abgeordneter aus Bad Dürkheim und seit 2024 Generalsekretär der Landes-CDU.

Thema im Wahlkampf

Die Position der stellvertretenden Regierungssprecherin wird von der SPD als kleinerem Koalitionspartner vorgeschlagen. Das Amt übernimmt Sonja Bräuer, die zuletzt den Wahlkampf der SPD als Landesgeschäftsführerin der Partei geleitet hat. Für diese Zeit war sie als Landesbeamtin beurlaubt, diese Konstellation war zum Thema in der heißen Phase des Wahlkampfs geworden. Hintergrund war zunächst die auch vom Rechnungshof beanstandete Beurlaubung von Staatssekretären, die die Geschäftsführung von Landesunternehmen übernommen haben. Diese Tätigkeit wird sehr gut bezahlt, zusätzlich sammeln sie für die Zeit der Beurlaubung weiterhin Pensionsansprüche an. Der jüngst in den Ruhestand gewechselte Chef von Lotto Rheinland-Pfalz, Jürgen Häfner, war mehr als zehn Jahre beurlaubt.

Durch eine Anfrage der Freien Wähler war bekanntgeworden, dass aktuell mehr als 160 Beamtinnen und Beamte beurlaubt sind, in sehr vielen Fällen sind das beispielsweise Lehrkräfte, die einige Jahre im Ausland unterrichten oder Wissenschaftler, die in Forschungseinrichtungen sind. Aus dieser Liste ging jedoch auch hervor, dass eine Beamtin des Innenministeriums ab Dezember 2024 beurlaubt wurde, um eine Aufgabe in der Landes-SPD zu übernehmen. Besoldet wurde sie in dieser Zeit nicht vom Land, und die SPD zahlte einen Versorgungszuschlag ans Land, weil die Pensionsansprüche in der Zeit weiter angestiegen sind. Wie aus einer Sondersitzung des Innenausschusses hervorging, wurde die Beamtin in der Zeit der Beurlaubung befördert.

Kritik vor der Wahl

CDU-Generalsekretär Steiniger hatte wenige Wochen vor der Wahl diese Regelung mit den Worten kritisiert: „So sieht Wahlkampf auf Steuerzahlerkosten aus.“

Ministerpräsident Schnieder sagte Anfang der Woche: „Ich freue mich, dass ich Nina Weise als Regierungssprecherin gewinnen konnte, und auf die weiter vertrauensvolle Zusammenarbeit in den kommenden Jahren. Gemeinsam mit Sonja Bräuer haben wir ein starkes Team für die Regierungskommunikation in der Staatskanzlei.“