Südwest Neue Landesbeauftragte gegen sexualisierte Gewalt an Kindern

Demonstration gegen sexualisierte Gewalt
Rheinland-Pfalz schafft die Stelle einer unabhängigen Landesbeauftragten gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen. (Symbolbild)

Wenige Tage vor der geplanten Vereidigung der Minister der großen Koalition gibt es im noch Grün-geführten Familienministerium eine lang erwartete Personal-Entscheidung.

Mainz (dpa/lrs) - Die scheidende Ampel-Regierung in Rheinland-Pfalz hat die angekündigte Landesbeauftragte gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen eingesetzt. Rheinland-Pfalz sei das erste Bundesland, das eine unabhängige Landesbeauftragte zur Umsetzung eines umfassenden Pakts gegen sexualisierte Gewalt strukturell verankert, teilte Noch-Familienministerin Katharina Binz (Grüne) nach der letzten Sitzung des alten Kabinetts mit.

Trauma-Fachberaterin Anette Diehl vom Frauennotruf übernimmt die Aufgabe. Sie verfüge über langjährige fachliche Erfahrung und sei gut vernetzt, so Binz. Die Stelle werde als Stabsstelle im für Kinder- und Jugendschutz zuständigen Ministerium angesiedelt und zeitnah ihre Arbeit aufnehmen. Das dürfte das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen, Jugend und Familie sein, das Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) übernehmen soll.

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