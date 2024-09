Ein wilder Wettermix aus Sonne, Regen und Unwettern steht an. Die Temperaturen bleiben allerdings sommerlich.

Wolken, Gewitter aber auch Sonne: In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird das Wetter in den kommenden Tagen eher wechselhaft. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach erwartet zudem neue Gewitter mit Starkregen. Die ersten drohen demnach am Donnerstagabend in der Pfalz und im Saarland. Ansonsten wird es nach einem neblig-trüben Start in den Tag warm bei 27 bis 30 Grad.

In der Nacht zum Freitag kühlt es ab auf 17 bis 13 Grad. Während im Saarland und in der Pfalz starke Gewitter drohen, bleibt es am Mittelrhein und im Westerwald meist klar und trocken.

Wochenende startet freundlich

Am Freitag zeigen sich öfter Wolken am Himmel, hin und wieder treten auch Schauer oder Gewitter mit Starkregen auf. Die Höchstwerte liegen bei 23 bis 27 Grad, in einigen Hochlagen um die 20 Grad. In der Nacht zum Samstag bildet sich örtlich Nebel, es bleibt aber trocken bei 15 bis 11 Grad.

Der Samstag zeigt sich dann wieder freundlicher. Die Temperaturen klettern auf 26 bis 30 Grad und es wird sonnig. In der Nacht zum Sonntag drohen dann allerdings erneut Schauer und gewittriger Regen. Auch am Sonntag erwartet der DWD Gewitter und Starkregen.