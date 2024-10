Mainz (lrs/ras). Die Grüne Jugend in Rheinland-Pfalz hat eine neue Doppelspitze. Auf einer Mitgliederversammlung in Mainz wurden Sara Pasuki und Giuseppe Guzzo gewählt. Das teilte der neue Vorstand mit. Pasuki ist 21 Jahre und aus Kirchheimbolanden. Guzzo ist 17 Jahre und aus dem Westerwaldkreis. Die bisherigen Landessprecher der Grünen Jugend Rheinland-Pfalz, Paula Frings und Enrico Pereira, waren zurückgetreten. Hintergrund waren nach eigenen Angaben persönliche Gründe. Auch der Bundesvorstand der Grünen Jugend war jüngst zurückgetreten – aus Protest gegen die Mutterpartei. Pasuki sagte, nun gelte es, den rheinland-pfälzischen Jugendverband in eine sichere Zukunft zu führen. Dafür müsse die Basisdemokratie wieder mehr in den Vordergrund rücken. Guzzo erklärte: „Wir bleiben stachelig in politischen Stürmen und sorgen dafür, dass die Grünen wieder eine linke Kraft in diesem Land werden und bleiben.