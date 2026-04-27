In Rheinland-Pfalz sind viele neue Bestattungsformen möglich geworden. Auch die Mindestruhezeiten sind drastisch verkürzt worden. Jetzt wird alles billiger – oder auch nicht.

Von wegen „Umsonst ist der Tod, der kostet nur das Leben“: Anders als es das Sprichwort behauptet, kann das Beerdigen teuer werden. Ein Kostenfaktor sind die Nutzungszeiten für Gräber, die 20, 25 oder mitunter 30 Jahre betragen. Das neue Bestattungsgesetz für Rheinland-Pfalz hat die Ruhezeit auf 15 Jahre für Erdgräber und auf nur fünf Jahre für Urnengräber verkürzt. Insbesondere Letzteres ist bei den Kirchen auf deutliche Kritik gestoßen. Jetzt hoffen die ersten Angehörigen, dass die Kommunen ihre Friedhofssatzungen anpassen, damit sie Grabgebühren sparen können.

Doch ganz so schnell geht das nicht. Die Durchführungsverordnung zum Gesetz gibt es erst seit Januar, und die Verwaltungen müssen überlegen, welche neuen Möglichkeiten des Gesetzes sie nutzen und welche nicht. Dann folgt die Beratung in Ausschüssen und schließlich ein Ratsbeschluss. In Speyer befasst sich der Friedhofsausschuss in diesen Tagen mit dem Thema. Die Stadtverwaltung Ludwigshafen teilt auf Anfrage mit, dass sie ihre Friedhofssatzung im September ändern wird. In Kaiserslautern ist ein Verwaltungsvorschlag in Bearbeitung und soll spätestens zum Jahresende in die Gremien eingebracht werden.

Tuchbestattungen noch kein Renner

In Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) befindet sich die Verwaltung noch in einer „sehr frühen, grundlegenden Prüfungsphase“, welche Gestaltungsspielräume sie nutzen will, erklärt Ronald Wuttke, der in der Verbandsgemeinde für die Ordnungs-, Schul- und Sozialabteilung verantwortlich ist. Eine seriöse Aussage zu Satzungsänderungen, neuen Bestattungsformen oder Gebührenkalkulationen sei deshalb noch nicht möglich.

Nicht alles, was an neuen Möglichkeiten im Gesetz steht, wird auch Eingang in alle Friedhofssatzungen finden. Beispielsweise habe es noch keine Anfragen nach Tuchbestattungen gegeben, so Wuttke. Daher sei auch noch nicht entschieden, „ob wir separate Grabfelder auf unseren Friedhöfen dafür ausweisen“. Auch in Kaiserslautern liegen bisher keine Anträge auf Tuchbestattungen ohne religiösen Hintergrund vor. Eigene Grabfelder dafür sind nicht geplant.

In Ludwigshafen gab es bisher zwar ebenfalls keine Nachfrage außerhalb des nach Mekka ausgerichteten muslimischen Grabfelds, die Stadt plant aber, die Tuchbestattung in allen Erdgräbern zu ermöglichen.

Mustersatzung macht viele Vorschläge

Die Verbandsgemeinde Kandel will sich bei der Überarbeitung der diversen Friedhofssatzungen für alle ihre Ortsgemeinden und die Stadt Kandel an der neuen Mustersatzung des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz orientieren, teilt Bürgermeister Mike Schönlaub mit. Man müsse sich aber erst noch mit den Ortsbürgermeistern oder Beigeordneten abstimmen, um örtliche Besonderheiten und mögliche Weiterentwicklungen der Friedhofskonzepte zu besprechen. Der Zeitplan steht aber schon, und er ist ehrgeizig: Die überarbeiteten Friedhofssatzungen sollen bis zur Sommerpause fertig werden.

Der Gemeinde- und Städtebund hat eine wesentliche Neuerung in seine Mustersatzung eingearbeitet: Der Friedhofsträger, meist also eine Kommune, soll für das Ausbringen von Asche – mutmaßlich eine der preiswertesten Bestattungsformen – ein öffentliches Grundstück außerhalb oder eine eigene Parzelle auf dem Friedhof zur Verfügung stellen. Ob es ein solches Aschestreufeld beispielsweise in Ludwigshafen geben wird, ist aber noch in Prüfung.

Ohne Fürsorgeverfügung geht wenig

Zudem gibt es in der Mustersatzung Vorschläge, wie Tuchbestattungen organisiert werden können, die im Islam die Regel, nun aber für alle Bevölkerungskreise zugelassen sind. Die Tuchbestattung aus nicht-religiösen Gründen kann jedoch nicht einfach von Hinterbliebenen gewählt werden, um die Kosten des Sargs zu sparen: Sie bedarf – wie manche weitere neue Bestattungs- und Erinnerungsmöglichkeit – einer schriftlichen Totenfürsorgeverfügung des oder der Verstorbenen. Auch die Tuchbestattung soll auf eigens dafür ausgewiesenen Flächen erfolgen. Die Mustersatzung macht jedoch keine Angaben zu möglichen Kosten der neuen Bestattungsformen: Das muss in gesonderten Gebührensatzungen geregelt werden.

Eigene Grabfelder sind auch dann erforderlich, wenn Menschen gemeinsam mit ihrem Heimtier bestattet werden sollen. Zulässig ist dies laut Gemeinde- und Städtebund als gemeinsame Beisetzung getrennter (biologisch abbaubarer) Urnen, also nur nach der Verbrennung in Krematorien. Ludwigshafen hatte jedoch nicht auf das neue Bestattungsgesetz gewartet: Dort gibt es schon seit Juli 2025 die Möglichkeit von Haustieren als Grabbeigabe, was sich Mensch-Tier-Partnergrab nennt.

Friedhöfe müssen kostendeckend sein

Das neue Bestattungsgesetz hat auch Flussbestattungen ermöglicht. Voraussetzung ist auch in diesem Fall, dass der oder die Verstorbene dies schriftlich so verfügt hat. Die Totenfürsorgeberechtigten können dann zusätzlich eine Gedenkstätte mit Stein auf einem Friedhof beantragen. Dafür gelten dieselben Regeln wie für andere Gräber auch. So sieht es zumindest die Mustersatzung des Gemeinde- und Städtebundes vor.

Offen bleibt die Eingangsfrage: Wird es mit kürzeren Ruhezeiten billiger? Die Mustersatzung macht keine Vorschläge zur Mindestruhezeit, im entsprechenden Paragrafen sind nur Pünktchen eingesetzt. Der Friedhofsträger kann also selbst entscheiden, wie viele Jahre er dort einträgt. Es ist also keineswegs sicher, dass für ein Urnengrab nur fünf kostenpflichtige Jahre vorgeschrieben werden. Da es im Zusammenhang mit dem neuen Bestattungsgesetz massive Bedenken gab, dass die Friedhöfe nicht mehr kostendeckend betrieben werden könnten und höhere Gebühren erforderlich werden könnten, ändert sich für preisbewusste Hinterbliebene möglicherweise gar nicht viel.

Kürzer heißt nicht automatisch billiger

In Ludwigshafen ist zwar geplant, die Ruhezeiten für Urnen und Erdgräber zu verkürzen, nicht aber, um welche Zeiten. Daher ist auch die Kostenentwicklung noch nicht absehbar. In Kaiserslautern geht die Verwaltung davon aus, „dass Bestattungen grundsätzlich teurer werden“. Friedhöfe seien gemäß den einschlägigen rechtlichen Bestimmungen kostendeckend zu betreiben.

Ein Sprecher der Ludwigshafener Verwaltung verweist in diesem Zusammenhang auf die Möglichkeit, auch pflegearme oder pflegefreie Bestattungsformen zu wählen. Zuletzt (2023) seien die Gebühren ohnehin „überwiegend“ gesunken, nicht gestiegen. Und er nennt Beispiele dafür, dass die Kosten auch bisher schon vergleichsweise niedrig sind. So kostet das Reihengrab für eine Urne derzeit 750 Euro, das Reihen-Erdgrab 1095 Euro, beide jeweils für 20 Jahre.