Richard Neudecker wird auch künftig für den 1. FC Saarbrücken am Ball sein. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler und der Fußball-Drittligist verständigten sich am Dienstag auf eine weitere Zusammenarbeit. Neudecker, der bisher 49 Mal im FCS-Trikot auflief, geht damit in seine dritte Saison bei den Saarländern.

Saarbrücken (dpa/lrs) - «Wir sind sehr froh, dass Richy bei uns bleibt. Wir wissen, über welche Qualitäten er verfügt», sagte Coach Rüdiger Ziehl. Details wie die Vertragslaufzeit teilte der Verein nicht mit. Nach zahlreichen Rückschlägen arbeitet Neudecker derzeit an seiner Fitness.

Lukas Boeder hingegen wird den Pokal-Halbfinalisten verlassen. Der Verteidiger wechselt zum Liga-Konkurrenten Dynamo Dresden. Böder absolvierte 88 Drittliga-Einsätze für die Saarländer.

