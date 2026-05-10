Noch ist bei den Grünen keine Strategie erkennbar, wie sie die Oppositionsrolle ausfüllen und dann auch bei Wahlen erfolgreicher sind.

Mit viel gutem Willen und mancher klugen Rede gehen die Grünen ihre neue Oppositionsrolle in Rheinland-Pfalz an. Aber am Rande des Parteitags war ein Konflikt um die Ausrichtung, vielleicht auch um die Struktur der Landespartei zu vernehmen. Das müssen die neuen Landesvorsitzenden moderieren und lösen, dabei fehlt ihnen bislang jegliche landespolitische Erfahrung. Das ist bei den Grünen letztlich so gewollt, denn im Land halten sie strikt an der Trennung von Amt und Mandat fest. Dafür haben sie sich zuletzt vor 20 Jahren entschieden, damals waren sie gerade aus dem Landtag geflogen. Mit einer Fraktion übrigens, der unisono eine hervorragende Oppositionsarbeit bescheinigt wurde. Aber der Wählermarkt hat das nicht honoriert. Fünf Jahre später – und kurz nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima gelang eine fulminante Rückkehr ins Parlament und die erste Regierungsbeteiligung. Wollen die Grünen aus eigener Kraft stabil zweistellig werden, reicht es nicht, in den Städten für Klimaschutz zu kämpfen und gegen die AfD zu demonstrieren. Es gab etliche Appelle, sich thematisch breiter aufzustellen und aus der Komfortzone rauszugehen. Aber wie dieser Prozess organisiert werden soll, das blieb noch unklar.

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