Der Nebel hält sich hartnäckig in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Örtlich kann es auflockern - dann kommt auch die Sonne raus.

Offenbach (dpa/lrs) - Neblig-trüb und bewölkt zeigt sich das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Im Verlauf des Tages soll es örtlich auflockern und die Sonne rauskommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bei Temperaturen von sechs bis zwölf Grad soll es trocken bleiben.

In der Nacht zum Mittwoch breiten sich Nebel und Hochnebel erneut aus. Bei Temperaturen zwischen ein und sechs Grad kann es vereinzelt zu Frost in Bodennähe kommen. Am Mittwoch hält sich der Nebel auch tagsüber, nur vereinzelt kann es zu Auflockerungen und Sonne kommen. Bei Höchstwerten von acht bis elf Grad bleibt es weiterhin trocken.