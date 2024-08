Wenn Rößner und Steller zur Nachtschicht gehen, wissen sie nicht, was sie erwartet. Sie arbeiten bei der Bundespolizei und treffen am Bahnhof in Kaiserslautern auf Schwarzfahrer und Obdachlose, auf Menschen mit psychischen Krankheiten und Geringverdiener, die die halbe Nacht am Bahnhof verbringen müssen. Die jungen Polizisten sind allerdings weit mehr als Vertreter des Staates.

Es ist eine Szene, die diese kalte Sommernacht am Hauptbahnhof in Kaiserslautern